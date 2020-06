Grote zoekactie in Giesbeek naar vermiste Arnhemmer

De zoekactie staat in verband staat met de 58-jarige Bert Burger, een vermiste man uit Arnhem. Hij verdween vorige week donderdag en vertrok op een zwarte e-bike (groot model) met een donkerblauwe fietstas. De politie verspreidde zijn naam en foto in de hoop de man te kunnen vinden, tot nu toe zonder succes.



In het gebied verdronk afgelopen vrijdag ook een 21-jarige Duitser in het water van Rhederlaag. Zijn lichaam is nog steeds niet gevonden, ondanks een uitgebreide zoekactie die al meerdere dagen duurt. Volgens de politie is de zoekactie van maandagavond niet gericht op het vinden van de verdronken man uit Duitsland.