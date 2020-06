Grote zoektocht naar jongen uit Duitsland in het water van Rhederlaag bij Lathum

Voetbal­clubs Liemers trainen door: ‘Hebben de jongens verdiend’

12:27 ZEVENAAR - Voetballen in coronatijd. Lang kon het niet en daarom trainen veel voetbalclubs in de Liemers de komende weken door nu het wel weer mag. Zo ook bij Angerlo Vooruit, DCS in Zevenaar, DVC’26 in Didam DVV in Duiven.