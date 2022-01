Grote zorgen om seksueel misbruik in onderwijs, inspectie roept op: ‘Scholen, wees er scherper op’

update Van ontucht met leerlingen verdachte oud-do­cent Liemers College hoort cel eisen: ‘Chaos veroor­zaakt in levens van jonge meisjes’

Tegen een 42-jarige ex-docent van het Liemers College in Zevenaar is donderdag voor de rechtbank in Arnhem wegens ontucht met leerlingen een gevangenisstraf van 28 maanden geëist, waarvan 8 voorwaardelijk. De advocaat van de verdachte vraagt voor vier gevallen vrijspraak. De docent bekent alleen de betasting van een scholiere in Zevenaar.

