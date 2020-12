Hangjeugd Zevenaar riskeert boete bij extra controles: ‘Mooier kunnen we het niet maken’

Lekker, die rust in de supermarkt in Zevenaar: ‘Het liep echt niet storm’

25 december ZEVENAAR – Het is eerste kerstdag, één uur ’s middags. Bedrijfsleider Rick Kalter doet de deur van de SPAR in de wijk Stegeslag dicht. Zijn winkel is één van de vier supermarkten in Zevenaar die bij wijze van uitzondering open mag op deze feestdag. En de enige die niet om zes uur, maar al vijf uur eerder afsluit.