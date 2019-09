Haringkar van Italiaans restaurant gesloopt door vandalen: ‘Te triest voor woorden’

Ze hadden hem speciaal voor restaurant La Pazienza opgeknapt en in de Italiaanse kleuren geverfd: groen, wit en rood. Sinds afgelopen voorjaar stond de kar te glimmen bij de entree van het etablissement aan de Dorpsstraat. Tot zaterdag. Toen was hij opeens weg. ,,Dan hoop je dat iemand de kar heeft geleend of dat hij tijdelijk elders op het landgoed staat. Maar niemand wist waar die was en dan ga je zoeken”, meldt Van Wijk.



La Pazienza plaatste maandagavond een bericht op Facebook dat massaal werd gedeeld: ‘Wie heeft onze kar gezien?’ Mensen uit de buurt die het bericht lazen zijn direct gaan zoeken en dat had resultaat. Langs de Emmerichseweg in Babberich werden gisteravond in de struiken drie stukken van de kar gevonden.