Heeft Rijkswaterstaat met AAA en -CC een nieuwe code om het waterpeil uit te drukken?

Een rare gewaarwording. Wie in De Gelderlander wil kijken naar de waterstand van de afgelopen dagen komt van een koude kermis thuis. De watergrafiek - die het waterpeil om de twee dagen weergeeft - is namelijk een week geleden gestopt.



Toen was de waterstand van de Rijn bij Tolkamer nog meer dan 12 meter boven NAP. Inmiddels is het peil alweer onder de 10 meter gezakt, zo is inmiddels weer af te lezen van meetstation Lobith aan de Europakade in Tolkamer.