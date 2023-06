Heldere ochtend en middag in Zevenaar

‘Je moet eerst bijna een studie volgen om alles te kunnen invullen’: Frustratie en argwaan bij boeren over piekbelas­ters-check

Boeren kunnen sinds maandag op een speciale website zien of ze veel stikstof op natuurgebieden uitstoten. En of ze in aanmerking komen voor een financiële regeling voor deze ‘piekbelasters’. De meeste bedrijven liggen in Gelderland. Maar het invullen van de rekentool is specialistenwerk, merken boeren tot hun frustratie.