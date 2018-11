Help, mijn huis scheurt! Wat nu?

Chris Derksen uit Zevenaar heeft scheuren in zijn huis

,,Wij wonen net zeven maanden in ons huis in Zevenaar. Sinds deze zomer is er flinke scheurvorming in alle kamers en vloeren, binnen en buitenmuren. Vastgesteld is dat dit door inklinking van de bodem komt, als gevolg van de droogte deze zomer. Binnenkort start bij ons het herstel. Ik heb me de afgelopen maanden verdiept in de problematiek. Los van de kosten is het vooral vervelend dat er geen ‘centraal loket’ is waar je advies kunt inwinnen. Herstelbedrijven prijzen alleen hun eigen waar aan, dus het ontbreekt aan onafhankelijk technisch advies. De keuzes die wij als leek maken, zijn vooral gebaseerd op gezond boerenverstand. De tijd zal uitwijzen of deze keuzes goed zijn.’’