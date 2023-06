Herwense drugsschuur met 1.600 wietplanten voor half jaar op slot

De ‘drugsschuur’ die onlangs is ontdekt op de Ossenwaard in het buitengebied van Herwen, is voor een half jaar gesloten. Zowel de eigenaar als anderen mogen er in die periode niet in. In de schuur , die nu verzegeld is, werd eerder deze maand een grote wietplantage opgerold.