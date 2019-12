Het blijft nog jaren tobben op de A12: laat je auto staan

Een campagne moet automobilisten ervan overtuigen dat het voor iedereen beter is als zij vaker de fiets, bus of trein pakken. Of als ze gaan carpoolen of flexwerken.



In Arnhem werken tienduizenden mensen. Daarnaast is de werkgelegenheid in vooral Duiven fors gegroeid. Duiven telt 24.000 arbeidsplaatsen. Veel werknemers komen via de A12 naar hun werk. Per etmaal rijden 120.000 auto’s over de snelweg ten oosten van Arnhem.



Een derde van dat verkeer komt uit de Achterhoek. Daarnaast komt het verkeer onder meer uit de Liemers, de regio Arnhem en de regio Emmerik-Kleef.

Thuis werken en carpoolen

Inmiddels praat een ‘mobiliteitsmakelaar’ met werkgevers over mogelijke oplossingen. Kan het personeel op een later tijdstip beginnen? Is thuis werken een optie? Kunnen collega’s samen met de auto naar hun werk? Is een shuttlebus naar werkgevers op de Duivense bedrijventerreinen een mogelijkheid?



Hoe dan ook is het streven het aantal auto’s op de A12 tussen Velperbroekcircuit en Duitse grens in 2022 met 10 procent terug te dringen. Niet alleen om paal en perk te stellen aan de dagelijkse files.



Het is ook noodzakelijk met het oog op de geplande verbreding van de A12 tussen Duiven en Oud-Dijk. Die verbreding is een ingrijpende klus waar het verkeer straks veel last van krijgt. Dat geldt ook voor de renovatie van de IJsselbruggen bij Arnhem. Dus hoe minder auto’s over de A12, hoe beter.

Derde rijbaan A12

Of de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens écht wordt verbreed, is afhankelijk van het doortrekken van de A15. Alleen als deze snelweg tussen knooppunt Ressen bij Bemmel en de A12 tussen Duiven en Zevenaar wordt doorgetrokken, krijgt de A12 er een derde rijbaan bij.



Dat is vastgelegd en dat kan niet worden veranderd, stelt Rijkswaterstaat. De klus (kosten: 800 miljoen euro) is als één geheel aanbesteed.



Tegen het nieuwe A15-tracé zijn tientallen bezwaren ingediend. De Raad van State behandelt die bezwaren naar verwachting in het voorjaar. Pas als de uitspraak er is, kan worden begonnen met het verbreden van de A12. Dat gebeurt zeker niet voor 2024, is de verwachting.



Vandaar de roep om tijdelijke maatregelen. De weg tijdelijk verbreden of de vluchtstrook inrichten als spitsstrook is volgens Rijkswaterstaat niet mogelijk. Procedures daarvoor duren te lang. Bovendien is de ondergrond van de vluchtstrook niet sterk genoeg om als rijbaan te fungeren.

‘Slechts’ 700.000 euro