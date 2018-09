Het geheim van een 70-jarig huwelijk: 'Maak het elkaar niet moeilijk'

,,Ik heb toen tegen mijn moeder gezegd - ik was enig kind - ik heb mijn vrouw ontmoet. Terwijl ik nog geen woord met haar gesproken had.'' Deze vrijdag is hij zeventig jaar met haar getrouwd.

Indonesië

Het echtpaar heeft veel meegemaakt in het leven. Ze groeiden allebei op in Indonesië. ,,Daar waar je wieg staat, is heel bepalend in je leven’’, zegt hij. ,,Ik was in de Tweede Wereldoorlog dienstplichtig soldaat. Ik heb in Birma en Thailand gezeten. Ik heb als krijgsgevangene meegewerkt aan de brug over de rivier de Kwai. Mijn vrouw zat in een kamp. We hebben veel geluk gehad in ons leven, maar ook pech.’’

Harry Wijler kijkt naar zijn vrouw. Ze is pas gevallen, waardoor haar been op drie plaatsen gebroken is. Daardoor vieren ze nu geen feest, al zit de woonkamer vol bezoek. ,,We hebben er een beetje spijt van dat we het niet groot vieren'', zegt hun dochter. ,,Het is zo bijzonder dat ze 70 jaar getrouwd zijn. Een unicum. Maar vader is bijna 95. Op 1 november. Dat gaan we dan wel groots vieren.’’

Laatste reis

Hij weet niet hoe lang hij nog heeft, zegt Harry Wijler. ,,Ik ben bezig met mijn laatste reis.’’ Vooralsnog gaat het goed met zijn gezondheid, al is die van zijn vrouw nu iets minder. Hij sportte nog tot 1,5 jaar geleden. ,,Bodybuilding. Nu doe ik aan mindbuilding. Mijn grootste hobby is filosofie.''

Toen het begon te broeien in Indonesië vertrok het echtpaar in 1962 naar Nederland. ,,We kwamen aan in december. Het was echt omschakelen in Nederland. We moesten weer van voor af aan beginnen. Ik moest aan het werk als ongeschoolde, want mijn papieren waren hier niets waard.’’

Luxe leven

Volledig scherm Harry en An Wijler. © Jan Ruland van den Brink An Wijler had een luxe leven in Indonesië. In Nederland moest ze alles zelf doen. ,,Maar ik heb haar nooit horen klagen'', zegt haar man. ,,We kwamen terecht in een klooster in het Brabantse dorp Erp. Mijn vader kwam uit Limburg, hij is een Nederlander. Zijn familie heeft mij opgenomen. Ik heb toen een baan gevonden in de mijnen in Limburg.''



Toen die sloten, moest hij op zoek naar ander werk. ,,Ik heb overal gewerkt. Ik ben in Zevenaar terecht gekomen omdat ik een baan bij Billiton kreeg. Ik heb daar tot aan de sluiting gewerkt. Daarna vond ik een baan als amanuensis, praktikumbegeleider in Doetinchem.’’

Gekibbeld

Ze hebben het goed samen, zegt hij. ,,We zijn niet rijk, maar hebben genoeg.'' Ze hebben drie kinderen, van wie de oudste - een zoon - aan het begin van dit jaar is overleden. Ze hebben zeven kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. ,,Weet je wat het is?'', vraagt hij. ,,Wat ons geheim is? We hebben het elkaar nooit moeilijk gemaakt. Ja, we hebben wel eens gekibbeld. Maar we hebben het nooit zo ver doorgedreven dat ons huwelijk op springen stond. Ik ben nog steeds gek op mijn vrouw.''