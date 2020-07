‘Het hele bed schudt heen en weer’: bewoners nieuwbouwwijk klagen over trillingen door Betuweroute

Ook paard in Lobith van sokkel: ‘vandalis­me­ge­voe­lig’

24 juli LOBITH - Het standbeeld St. Maarten te paard in Lobith is van zijn sokkel gehaald. Niet door vandalen, maar door de gemeente. Uit voorzorg. ,,Het beeld is vandalismegevoelig”, zo meldt een gemeentewoordvoerster.