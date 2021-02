Het hoofd van ijszwemmer Albert wilde nog wel, maar zijn lichaam niet: ‘Onderkoeling sloeg keihard toe’

Valentijn in de Liemers: diner aan huis of high tea met liefdes­bood­schap

12 februari ZEVENAAR - Zondag is het 14 februari, de dag der liefde of gewoon Valentijnsdag. In veel landen en regio’s is het bij uitstek dé dag om een geliefde te verrassen, de Liemers is daar geen uitzondering op. Vier ideeën om er ondanks de coronabeperkingen een onvergetelijke Valentijnsdag van te maken.