Het is dringen om een woning op Woonpark BAT in Zevenaar te bemachtigen

Adviseurs

Zaterdag gingen drie van de vijf deelbuurten in de verkoop. Belangstellenden van allerlei leeftijdscategorieën konden zich in drie rondes tegoed doen aan informatie of in gesprek gaan met een van de aanwezige adviseurs.



,,We willen mensen de tijd geven om zich rustig te oriënteren. Het gaat toch om de aankoop van een huis, een hele stap. Er waren van tevoren al ruim 150 aanmeldingen. We hebben daarom gekozen om de ruim hen op te delen in rondes’’, aldus Simon.



Ook de bezoekers waren erg te spreken over deze opzet van de verkoop. Een van hen was Hans van Eijck. Samen met zijn partner wil hij graag weer in Zevenaar gaan wonen en dus spreekt dit project hen erg aan. ,,De bijeenkomst is erg informatief en je krijgt een goed beeld van het project’’, aldus Van Eijck. Zelf zou hij graag op het voormalige Turmac-terrein wonen: ,,Dit is een mooie kans, die wil je niet laten schieten.’’