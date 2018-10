Het rommelt bij omroep Favoriet FM in Zevenaar: ‘Ik houd niks in eigen zak’

Auto slaat 's nachts over de kop in Lathum

8:15 LATHUM - Een automobilist is in de nacht van dinsdag op woensdag de macht over het stuur verloren en in een weiland naast de Rivierweg bij Lathum terecht gekomen. De man kwam vanaf de richting van Westervoort. Hij raakte niet noemenswaardig gewond.