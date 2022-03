Het verbeteren van de bestuurscultuur blijft een uitdaging in Zevenaar

Zon, bier en muziek: Zevenaar geniet van carnaval als vanouds

ZEVENAAR - Staand in de zon, een biertje drinkend, meezingend met de muziek. Op carnavalsmaandag in Zevenaar vergat iedereen even alle ellende in de wereld en genoot van het moment. Met vrienden, familie en oude bekenden die ze jaarlijks in het centrum van de stad tegenkomen.

