Het welles-nietes-spel in zorgcomplex De Pelgromhof

Ruime appartementen, een tuin, een eigen restaurant en veel activiteiten. De gloednieuwe Pelgromhof in Zevenaar is in 1998 een voorbeeld van hoe een wooncomplex voor ouderen moet zijn. Open, licht, in het hart van de gemeenschap.

Maar in de jaren na de opening van het nieuwe complex in Zevenaar, verandert de ouderenzorg in rap tempo. De overheid wil mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen. Pas als dat niet meer gaat, verhuis je naar een woonzorgcomplex waar je intensieve zorg krijgt. En daar is De Pelgromhof, met 48 appartementen, niet voor geschikt. Zo is het niet mogelijk om er een gesloten afdeling in te richten.