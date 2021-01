Hoe het plan voor de A15-tunnel van tafel verdween: ‘Van de zotte. Al die moeite was voor niets geweest’

De brug was onderwerp van tientallen bezwaren bij de Raad van State. Hoewel de verlenging van de A15 tussen Ressen en Zevenaar vanwege gebrekkige stikstofberekeningen voorlopig niet definitief door kan gaan, is de brug bij de Kandiadijk in Loo voor de hoogste bestuursrechter geen enkel probleem, zo werd afgelopen week duidelijk. ,,Schandelijk’’, vindt oud-gedeputeerde Johan de Bondt. ,,Er lag een plan voor een tunnel.’’



De Bondt, van 1991 tot 2003 Gelders bestuurder met verkeer in zijn portefeuille, zette alles op alles om de nieuwe snelweg tussen Bemmel en de A12 bij Zevenaar door een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal te laten lopen. ,,Uiteindelijk lukte dat: er lag een plan’’, zegt De Bondt. ,,Er was een MER voor de tunnel gemaakt (milieueffectrapportage, KM). Provinciale Staten hadden hun goedkeuring gegeven. Want een tunnel is gunstig voor natuur en landschap. Een tunnel zorgt voor minder lawaai in de omgeving.’’