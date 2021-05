Hoe sportjunkie EsmeeAnne ondanks beperking in finale missverkiezing staat: ‘Dacht eerst: is dit een grap?’

Veel minder huwelijken in de Liemers; corona zorgt ook voor minder pracht en praal

15 mei In de Liemers zijn in vorig jaar 80 huwelijken minder gesloten dan in 2019. De verloofde koppels die tóch in het huwelijksbootje stapten, kozen veelal voor een eenvoudige of gratis ceremonie.