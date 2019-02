Hoe windmolens Gelderland hopeloos verdelen

Het is stil te midden van de vele weilanden bij Angerlo. Wanneer de wind vanuit het westen komt, kun je zo af en toe een vrachtwagen over de snelweg A12 horen rijden. En wie heel goed luistert, krijgt wat mee van het geluid van een schip op de IJssel. ,,Verder is het hier akelig stil’’, zegt Jan Jaap Tiemersma (60).