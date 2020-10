Homopaar vertrekt uit Babberich na pesterijen: ‘Ze zullen wel zeggen: het zijn mietjes’

Politie gaat Achterhoek­se bestuur­ders met drugs op harder aanpakken

8 oktober WINTERSWIJK - De politie in de Achterhoek gaat meer aandacht besteden aan bestuurders die onder invloed zijn van alcohol of drugs. Afgelopen week zijn zeker vier bestuurders rond Winterswijk betrapt terwijl ze met drugs op achter het stuur zaten. Ook in de Liemers stijgt het aantal bestuurders onder invloed.