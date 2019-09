Hond Luna is de held van de buurt na voorkomen grote flatbrand in Zevenaar

Het was reden om dan toch maar eens naar buiten te kijken. In het lantaarnlicht aan de overkant van de straat zag Van der Voort mist. ,,Tenminste, dat dacht ik. Omdat de hond zo onrustig was besloot ik toch maar even over de balustrade te kijken.” En toen zag hij rook bij de garageboxen.

‘Goed gedaan’

Hij belde de brandweer, die snel kwam en in de garagebox van buurman Walter Albers een brand ontdekte. De brand was zo geblust. ‘Brandweer Zevenaar heeft er een korpslid bij. Goed gedaan, Luna!’, zette de brandweer vervolgens op Facebook. Van der Voort kan wel lachen om al die aandacht voor Luna. Een beetje trots is hij ook wel, vertelt hij terwijl hij de kwispelende hond liefdevol aait. ,,Volgens de brandweer had het geen kwartier langer moeten duren of de hele flat had in brand gestaan.”

Nieuwe oplader

Hij helpt een dag later de buurman met het vegen van de stoep. In de garagebox zijn de restanten te zien van wat ooit twee fietsen waren. ,,Elektrische fietsen", vertelt buurman Albers. ,,Ik had die avond net een nieuwe oplader aangesloten.” De bewuste accu is in brand gevlogen. ,,Niks aan te doen", verzucht hij, ,,je moet maar denken dat het goed is voor de economie.”



Naast de fietsen is waarschijnlijk ook de auto, die in de garage stond, beschadigd. ,,Maar ik laat me er niet door kisten, blijf optimistisch”, stelt hij. In 1989, toen hij nog in Grave woonde, maakte hij ook al eens een brand mee. ,,Mijn hele huis is toen afgebrand, alleen de muren stonden nog overeind.”