Hond zat vast, brandweer ontdekt groot visnet in Putmanskrib bij Herwen na grote paniek

VIDEO en UPDATEHERWEN - De brandweer is uitgerukt op het water van de Putmanskrib in Herwen nadat een hond bijna verdronken was. Via 112 kwam de melding binnen dat een hond te water zou zijn geraakt en er niet meer uit kon komen.

De hond is tijdens het uitlaten het water ingegaan ter hoogte van de Bijland in Herwen. Het dier kwam na een tijdje zwemmen vast te zitten in het water. De eigenaresse zag haar hond in paniek raken doordat hij niet meer verder kon. Zij belde ten einde raad de brandweer die met spoed naar Putmanskrib kwam.



Net toen de eigenaresse zelf het water wilde ingaan, vlak voordat de brandweer arriveerde, kwam de hond op eigen kracht los en kon naar de kant komen.

Groot visnet aangetroffen

De brandweer is op onderzoek uitgegaan hoe de hond bekneld was geraakt. Op het water stelde de brandweer vast dat er een groot visnet van enkele tientallen meters lang in het water lag. De brandweer heeft dat net samen met de havenmeester weggehaald.

Een kwalijke zaak

Onbekend is wie verantwoordelijk is voor het plaatsen van het visnet. Het water valt niet onder het beheer van de havenmeesters van Lobith. Zij verbazen zich wel over de ligging van zo'n groot visnet vlak tegen de kant van de plas aan. Met alle risico's van dien, zoals met de hond die verstrikt raakte in het net. Een kwalijke zaak, noemt een van de havenmeesters het.

Het visnet zou afkomstig kunnen zijn van een beroepsvisser maar niet uit te sluiten is dat het door stropers is geplaatst. De brandweer heeft het net aan de kant gelegd en zal contact opnemen met de vereniging die de visrechten heeft over de plas, zo laat een van de havenmeesters weten.

De brandweer ontdekt een tientallen meters lang visnet in het water van bij de Putmanskrib in Herwen.