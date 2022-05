Honderden Zevenaarders aanwezig tijdens dodenherdenking bij eerste Duitse toespraak in hun stad

ZEVENAAR - Het was niet de Emmerikse burgemeester Peter Hinze, maar zijn plaatsvervanger Gerhard Gertsen die voor het eerst sprak tijdens de dodenherdenking op het Raadhuisplein. De toon van zijn betoog was helder: ,,Nie wieder.”

Onder toeziend oog van honderden Zevenaarders sprak Gertsen over het belang van vrijheid en de goede banden tussen beide landen. ,,Ik had niet voor mogelijk gehouden dat Europeanen ooit nog tegen elkaar zouden vechten. Helaas is het momenteel aan de orde in Oekraïne”, sprak hij.

Lucien van Riswijk, burgemeester van Zevenaar, legde in zijn toespraak ook de link met de oorlog in het Oost-Europese land. Hij was met name trots op het feit dat Zevenaar en haar inwoners zo snel handelden om de Oekraïense oorlogsvluchtelingen onderdak of andere vorm van steun te bieden. Iets voor de Tweede Wereldoorlog niet altijd het geval was met buitenlandse vluchtelingen. ,,Schaamte maakt plaats voor trots”, betoogt hij.

Gerhard Gertsen (links) met burgemeester Lucien van Riswijk en de Zevenaarse kinderburgemeester tijdens de dodenherdenking op het Raadhuisplein in Zevenaar.

‘Mensen beleven dit in hun hart’

Zowel Van Riswijk als Gertsen benadrukten woensdagavond dat we de oorlog en de verhalen niet meer mogen vergeten. ,,Oorlog is namelijk meer dan een wargame op je spelcomputer of telefoon”, aldus de Zevenaarse burgemeester.

Gertsen stelt dat het aan ons is om de herinnering aan de oorlog levend te houden, zodat er geen oorlog meer komt tussen onze landen. De plaatsvervangend burgemeester was blij om in Zevenaar te zijn. ,,Ik ben 64 en heb de oorlog nooit meegemaakt. Het is aan ons om de elkaar de hand te reiken en samen zorgen dat we de vrede bewaren. Het is belangrijk dat we de oorlog samen herdenken.”

Hij was onder de indruk van de opkomst in Zevenaar: ,,Mensen beleven dit echt in hun hart. Heel mooi dat ik aanwezig mocht zijn.”

Al meer dan 15 jaar goed gebruik

Het is overigens niet de eerste keer dat een Duitse burgemeester of andere hoogwaardigheidsbekleder aanwezig is in de gemeente Zevenaar. In de voormalige gemeente Rijnwaarden - die in 2018 fuseerde met Zevenaar - is het al meer dan 15 jaar een vast gebruik dat de burgemeester uit de Duitse buurtgemeente aanwezig is tijdens de dodenherdenking.