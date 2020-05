Horeca Zevenaar overweegt actie tegen dubbele belasting op terras: ‘Absurd, dit’

,,Het is te gek voor woorden dat de verhoging van de precarioheffing voor horecaondernemers in Zevenaar nog niet van de baan is”, stelt William Mijnen van restaurant De Revolutie aan de Markt in Zevenaar. Zijn collega Ferhur Beytut van grand café Zeven riep twintig Zevenaarse horecaondernemers vorige week op om in actie te komen tegen het Zevenaarse beleid. Volgens Beytut betaalt de horeca in Zevenaar 46 euro per vierkante meter terras na de verhoging van de precarioheffing. ,,Dat is ongeveer net zo veel als ondernemers in Nijmegen betalen voor hun terras. Absurd.”