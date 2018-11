Huizen scheuren door droogte: steeds meer klachten bij gemeenten

Marlin's XL sluit haar deuren

2 november ZEVENAAR - De nieuwste club van Zevenaar, Marlin's XL sluit zijn deuren, evenals het kleine broertje van de club dat in het centrum zit. Dat vertelt eigenaar Tico Marlin met pijn in zijn hart. De in augustus geopende club deed het niet zo goed als gehoopt. ,,Er is heel veel tijd en geld in gaan zitten, maar er bleek minder behoefte aan te zijn onder het uitgaanspubliek dan ik in eerste instantie dacht.’’