Hulpactie voor uitvaart plotseling overleden zanger Tarif Heljanan (47)

Minder bekend was dat hij worstelde met schulden, waardoor de uitvaart in het gedrang kwam. Muzikale vrienden hebben een hulpactie op touw gezet. Met succes. Inmiddels staat de teller op 22.660 euro.

Bij de start van de actie is besloten dat het geld dat niet gebruikt hoeft te worden voor de financiering van de uitvaart ten goede komt aan de nog thuiswonende zonen van de zanger. De actie loop nog tot het einde van deze maand.

Bekende verschijning

Wie Tarif Heljanan uit Zevenaar een keer heeft zien zingen, zal dat beeld niet snel vergeten. De passie gecombineerd met zijn sprekende gezicht en prachtige stemgeluid zorgde geregeld voor kippenvel bij het publiek.

In de Liemers was hij al jong een bekende verschijning. Tinus, zoals hij eigenlijk met zijn voorneem heette, spande zich enorm in voor de Molukse gemeenschap in Zevenaar. Hij begeleidde jarenlang zang- en dansgroepen bij de stichting Dewan Maluku. Ook was hij actief in het bestuur van de stichting.

Talent

Nog meer bekendheid genoot hij door zijn zangtalent en zijn opvallende verschijning. Die bekendheid hield bepaald niet op bij de regiogrenzen. Heljanan maakte razendsnel naam als achtergrondzanger bij nationale artiesten. De lijst met artiesten met wie de zanger heeft samengewerkt is schier eindeloos: van Gordon tot Guus Meeuwis, van Waylon tot Golden Earring en van Ruth Jacott tot Trijntje Oosterhuis.

In het muziekwereldje was hij een graag geziene verschijning, blijkt ook uit een Facebookpost van Trijntje Oosterhuis. ‘Tarif zong met zijn ziel altijd warm en zacht en vol overtuiging. Overal waar muziek was kon je hem vinden. Bij alle dierbare muzikanten en collega’s was hij zeer geliefd’.

Quote Overal waar muziek was kon je Tarif vinden. Bij alle dierbare muzikanten en collega’s was hij zeer geliefd. Trijntje Oosterhuis, Zangeres

Hoe populair ook, Heljanan kon niet voorkomen dat hij in de financiële problemen kwam. Enkele jaren geleden verhuisde hij voor zijn werk naar Amsterdam, samen met zijn vier zonen en zijn inmiddels ex-vrouw. Hij ging na de scheiding door een rotperiode, waardoor hij minder kon zingen. De inkomsten liepen terug. Heljanan kon de huur van zijn woning niet meer betalen en dreigde zelfs samen met zijn zoons op straat gezet te worden.

Schaamte

Heljanan schaamde zich kapot, vertelde hij twee jaar geleden in een interview aan de NOS over deze tijd. Maar hij overwon zijn schaamte en kwam uiteindelijk in de schuldhulpsanering terecht. Daarmee waren de grootste financiële problemen opgelost en kon hij zich weer richten op wat hij het liefst deed: zingen.

Door de financiële perikelen was de Zevenaarse zanger niet in staat om een uitvaartverzekering te betalen. Zijn overlijden kwam als een totale verrassing. Er bleek geen geld voor een fatsoenlijke uitvaart. Heljanan zong onder andere bij The New Gospel Sensation, ZO! Gospelchoir en G-Roots. De leden van deze zanggroepen zijn samen een dag na het overlijden een inzamelingsactie begonnen voor een passend afscheid van Tarif Heljanan. Via geef.nl werd in twee dagen tijd liefst 20.000 euro opgehaald, waar om 10.000 euro werd gevraagd.

Eerbetoon