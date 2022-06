Huurders in de stress om gedwongen vertrek: ‘Juvenaat is spotgoedkoop, nu zitten we ineens verlegen om huisvesting’

Zij hebben volgens de huidige plannen nog tot 23 december om een nieuw onderkomen te vinden en hun biezen te pakken. ,,En dat wordt heel lastig”, verzucht Dolf Dijkstra. Hij spreekt namens de kunstenaars die zijn gevestigd op de tweede verdieping van de voormalige seminarie.



,,In het Juvenaat zitten nou niet echt de branches waar veel geld in omgaat. We huren nu spotgoedkoop, maar zitten plotsklap erg verlegen om werkruimtes. En probeer in Zevenaar maar eens zo’n betaalbare ruimte te vinden, dat is erg lastig. Zeker met ons inkomen.”