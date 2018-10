'Ik wil van mijn bewindvoerder af, anders schiet ik hem dood'

Trainen in de Pelgromhof in Zevenaar om niet te vallen

9 oktober ZEVENAAR - In oosterse landen is het volstrekt gebruikelijk: ouderen die in de open lucht bewegingsoefeningen doen om stramme botten en spieren tegen te gaan. In Zevenaar wordt dat ook een gewoonte. In de nieuwe beweegtuin op de binnenplaats van de Pelgromhof.