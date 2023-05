Illegale rave in Pannerden, politie stuurt feestgangers naar huis

VIDEO | UPDATE Aanhoudin­gen, auto's en geluidsap­pa­ra­tuur in beslag genomen na illegaal feest in Rijswijk: ‘Snap wel dat mensen ’n feestje willen, snakken wij ook naar’

Het illegale feest op het terrein van de voormalige steenfabriek Roodvoet in Rijswijk (Gld.) is afgelopen. De politie heeft het feest dat sinds vrijdagavond bezig was zaterdagmiddag beëindigd. De vele honderden bezoekers hebben het terrein verlaten. Een bezoeker die niet wilde vertrekken is door de politie aangehouden.