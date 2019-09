In de rij voor een sociale huurwoning: ‘Aantal reacties neemt toe’

Overnach­tings­ha­ven Tuindorp bij Lobith in trek: grote behoefte aan uitbrei­ding

5 september LOBITH/TUINDORP - De overnachtingshaven in Tuindorp bij Lobith/Tolkamer is in trek bij de beroepsschippers die van de Rijn/het Bijlands kanaal en de Waal gebruik maken. Sinds de opening ruim anderhalf jaar geleden, bedraagt de bezettingsgraad van de 22 plekken ruim 75 procent en is het in de weekeinden doorgaans vol. Er is dan ook grote behoefte aan uitbreiding