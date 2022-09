In Zevenaar geven deze kroegbazen wél een oktoberfeest: ‘Het moet een feest worden voor de hele regio’

Michel Sessink van Ons Café en Elzelien Gijsberts van Proeflokaal Wittenburg in Zevenaar hebben duidelijk zin in hun eerste Oktoberfest XL. Na twee jaren vol beperkingen door corona hebben mensen wel behoefte aan een feestje, denken de twee. Alleen die lederhose - van écht leer - is nog wel even wennen, moet Sessink bekennen. ,,Staan gaat nog wel, maar als ik ga zitten is hij wel heel stug.”

Nou is het niet de bedoeling dat er veel gezeten gaat worden op het oktoberfeest dat ze op 8 oktober houden op het kermisterrein aan de Oude Doesburgseweg. In tegenstelling tot het traditionele Oktoberfest in München wordt het een stafeest. De kroegbazen verwachten voor deze eerste editie 1500 bezoekers. Dat willen ze de komende jaren verder uitbouwen. ,,Het moet een feest worden voor de hele regio.”

Financiële risico

In dat opzicht komt het hen niet slecht uit dat het grootste Achterhoekse Oktoberfest in De Radstake in Heelweg dit jaar niet doorgaat. Dat feest zou eigenlijk ook op 8 oktober zijn, maar de organisator vond het financiële risico te groot vanwege de gestegen kosten voor zowat alles en de onzekerheid of corona weer oplaait. In 2019 waren daar zo’n vierduizend bezoekers.

Ook in het Brabantse Best werd een oktoberfeest dit jaar om diezelfde reden afgeblazen. Sessink en Gijsberts zijn niet bang dat hun feest een financiële strop wordt. ,,Natuurlijk is het best onzeker allemaal, maar wij hopen iets neer te zetten voor de toekomst. We zien het als een ondernemersrisico dat we durven te nemen”, zegt Sessink.

‘Telefoontje vanuit Doetinchem’

Hij heeft goede hoop dat oktoberfeestliefhebbers ook uit de Achterhoek het feest weten te vinden. ,,Ik kreeg al een telefoontje van iemand uit Doetinchem met de vraag of er goed openbaar vervoer is naar ons feest. Die mensen hadden tickets voor De Radstake, maar ze willen nu hiernaartoe komen. Nou, vanuit Doetinchem ben je hier zo.”

Kroegbazen Michel Sessink en Elzelien Gijsberts hopen met Oktoberfest XL iets neer te zetten voor de toekomst.

Daarnaast vragen ze verenigingen, zoals voetbalclubs, om hun leden warm te maken voor het feest in ruil voor ‘sponsorgeld’. ,,Die leden moeten dan een promotiecode invullen bij het bestellen van een kaartje. Voor elk lid dat zo naar ons feest komt, krijgen de club 5 euro. Dus komen er 100 via OBW, dan krijgt die club 500 euro.”

De kaartjes kosten 20 euro. Een redelijke prijs, vindt Sessink. Vorig jaar vroeg hij hetzelfde bedrag voor zijn veel kleinschaliger ‘Onstoberfeest’ in eigen café. Daar kregen mensen toen wel een broodje braadworst bij. ,,Mensen reageren goed op dit ticketprijs. Ze vinden het niet te duur en krijgen waar voor hun geld.” De kroegbazen hebben artiesten met een hoog feestgehalte geboekt: de Deurdweilers, Henk Dissel, Oliver Jay, Peter Borkes en John West.

Lederhose of spijkerbroek

Als bezoekers verkleed willen komen, juichen de twee dat toe. Zelf hebben ze hun pak al klaarliggen. Gijsberts: ,,Ze zijn hier in de omgeving ook van de carnaval, dus een verkleedpartijtje zijn ze wel gewend. Maar iedereen mag aandoen waar hij of zij zich fijn in voelt. Of dat nu in een lederhose is, een dirndl of een spijkerbroek.”