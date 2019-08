In Zevenaar is onderdak nodig voor zeker duizend migranten: pension is nog maar het begin

Buschauf­feur is de weg kwijt op tijdelijk traject Zevenaar-Doetinchem: ‘Wat een ellende’

5 augustus DOETINCHEM/ ZEVENAAR - Als er geen treinen rijden en een bus de enige reisoptie is, wil je natuurlijk wel dat je op de juiste plek terecht komt. Dat leek maandagochtend even mis te gaan tussen Doetinchem en Zevenaar, want een chauffeur was de weg kwijt. Connexxion bevestigt dat het af en toe fout gaat op dit traject.