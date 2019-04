In Zevenaar voetbalt de jeugd verplicht op natuurgras: ‘Goed dat de club een statement maakt’

Bezoekers genieten tijdens zonovergo­ten Pasen van verkoelend ijsje bij Lobithse IJshut

22 april LOBITH- Nippend aan een kopje koffie of genietend van een verkoelend ijsje. Bij De IJshut aan de Eltenseweg in Lobith genoten bezoekers dit paasweekend van het warme lenteweer. De nieuwbakken horecagelegenheid aan de Duitse grens opende in maart haar deuren.