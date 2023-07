Invoering kilometerheffing lijkt slecht uit te pakken voor automobilisten in Zevenaar

met video Het waait nauwelijks, dus loodzware wieken van de eerste nieuwe windmolen kunnen naar boven

Het waaide niet harder dan 5 meter per seconde, dus was het hup met de geit. Was het 6 meter geweest, dan waren de mannen van het Duitse windmolenbedrijf Enercon vrijdagmorgen niet begonnen met het omhoog takelen van de drie wieken van een van de twee windmolens die in Duiven in aanbouw zijn.