Inwoner Aerdt slaat agent in gezicht na brand door oplader

Een taxichauffeur had melding gemaakt van de brand, nadat hij had gezien dat er rook uit een woning kwam. De toegesnelde brandweer ontdekte dat er een brandje was ontstaan als gevolg van een te heet geworden oplader en had de vlammen snel geblust.

Aangehouden ‘met gepast geweld’

De eveneens opgeroepen politie wilde in gesprek met de bewoner, die in de taxi was gaan zitten en daar niet meer uit wilde komen toen agenten hem dat vroegen. De agenten besloten daarop de man uit de taxi te halen, maar die was het daar blijkbaar niet mee eens. Hij sloeg vervolgens één van de agenten in het gezicht, aldus de politie. De man is daarop ‘met gepast geweld’ aangehouden en naar het cellencomplex in Arnhem gebracht.