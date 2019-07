Inwoner gemeente Zevenaar wint 200.000 euro bij Staatsloterij

Arnhemse­weg langer op slot vanwege vondst teer: nog niet rechtdoor uit richting Duiven

10 juli ZEVENAAR - De Arnhemseweg in Zevenaar blijft langer dicht dan gedacht. Dat hangt samen met de vondst van een teerhoudende fundering in een deel van de nieuwe weg tussen Schellenkrans en Methen. Aannemer Van Gelder heeft daardoor langer de tijd nodig om de weg definitief in te richten.