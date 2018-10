Inwoner Zevenaar 1080 dagen in cel vanwege schadevergoeding van ruim 1,3 miljoen

Laag water brengt pakjesbo­ten van Sint in de problemen

7:17 REGIO - Of Sinterklaas volgende maand aankomt met de pakjesboot, is in veel plaatsen in de Liemers nog onzeker. Door de lage waterstand in de Rijn en de IJssel is het voor veel sinterklaascomités nog afwachten en kijken naar alternatieven. Regenval in de stroomgebieden van de grote rivieren is voor de Sint een must.