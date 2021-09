Is twee crematoria teveel voor Zevenaar? ‘De Jumbo en AH zitten ook vlak naast elkaar’

DEN HAAG/ ZEVENAAR – Uitvaartondernemer Erwin Haagen had maandag bij de Raad van State geen goed woord over voor concurrent Van Haften en de handelwijze van de gemeente Zevenaar in een conflict over twee crematoriumplannen in het Zevenaarse.