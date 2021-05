Isolatieshop Zevenaar verkocht aan investeerder: ‘En dan te bedenken dat het als geintje begon’

Chris uit Polen werkte in Londen, op Rhodos en nu in Zevenaar: nieuw hotel voor buitenland­se arbeiders

23 mei ZEVENAAR - Van Zevenaar had Chris Celler uit Poznan nog nooit gehoord. Nu werkt hij als beheerder in het splinternieuwe hotel voor buitenlandse arbeiders. Samen met collega Marta Drobnik uit Krakau houdt hij 24 uur per dag toezicht in het pension op kantorenpark Mercurion.