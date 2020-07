Jan (10) liet 4 jaar zijn haar groeien voor stichting Haarwensen: vandaag ging de schaar erin

Politie bevestigt: gevonden lichaam bij plas in Giesbeek is van vermiste Duitser (21)

10:07 GIESBEEK - Het lichaam dat dinsdagmiddag gevonden is bij een plas in Giesbeek, is dat van de 21-jarige Duitser die dagenlang vermist was. De man verdween vrijdagavond na een duik van een boot en kwam daarna niet meer boven water.