Jan van Aken wil nog vijf boeken ‘afschrijven’: ‘Mijn enige probleem is dat ik niet onsterfelijk ben’

het gesprekJan van Aken is geboren in Herwen, vlak bij de plek waar recent een Romeinse tempel is ontdekt. Wat wil een schrijver van historische romans nog meer? De man die gedijt bij een lege agenda kan het er even niet bij hebben. ,,Ik moet eerst naar Constantinopel.”

Jan van Aken is bezig met het leegruimen van het door groen overwoekerde huis waar zijn ouders de laatste veertig jaar van hun leven hebben gewoond. Twee jaar geleden stierven ze hier, in het Achterhoekse Ulft.



Het huis aan de doodlopende weg is verkocht en de duizenden boeken van zijn vader zijn elders ondergebracht. Alleen het volledige oeuvre van Karl May - vijftig pockets - staat nog in een kast.

De schrijver van de historische bestsellers De Valse Dageraad (2001) en De Ommegang (2018) gaat voor op het erf en trekt een vermolmde deur open die leidt naar een kelder. Oud metselwerk wordt zichtbaar. ,,Middeleeuws”, zegt hij. ,,Het huis is gebouwd op de fundering van het vroegere kasteel.”



Historische grond dus. Zoals Van Aken zelf 20 kilometer westwaarts in de Liemers is geboren op een plek met geschiedenis die nóg verder teruggaat. Daar, bij Herwen zijn recent resten van een Romeinse tempel gevonden.

‘Superconcentratie heb ik nodig’

Allemaal in potentie voer voor nieuwe boeken. Maar de schrijver - die met drie boeken tegelijk bezig is en verschillende aanzetten tot andere - moet niet aan nieuwe ideeën denken. Zijn leven is chaos en dat is niet best voor een schrijver die gedijt bij een lege agenda.



,,Superconcentratie heb ik nodig. Drie maanden kan genoeg zijn om mijn boek over het Constantinopel van honderd jaar geleden af te maken. Maar eerst moet ik er naartoe. En dan nog kan het best dat die drie maanden superconcentratie er pas over drie jaar zijn.”

Quote Herwen staat er als geboorte­plaats in mijn paspoort, niemand weet waar het ligt Jan van Aken