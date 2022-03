Jannekes kinderboek is een monumentje voor Juf El en haar koekoeksklok

De koekoeksklok van Juf El hing veertig jaar in haar Brabantse klaslokaal, dat ze helemaal had ingericht voor de kleuters die ze een paar stapjes in het leven begeleidde. De koekoeksklok speelde daar een belangrijke rol in, vertelt haar nicht Janneke van den Eerenbeemt-Venhorst uit Zevenaar. ,,Ze vertelde kinderen verhalen over mevrouw Koekoek, die in de klok woonde. Die liet zich alleen aan Juf El zien. Via haar kregen de kinderen de avonturen van mevrouw Koekoek te horen.”



Het overlijden van Juf El, de geliefde peettante van echtgenoot Joos, bracht Janneke tot het maken van het kinderboek. ,,Ik kende haar al 22 jaar. Ze was erg betrokken bij de familie van Joos. Ik had een goede band met haar, we deelden het creatieve.”



El overleed in 2020 aan de gevolgen van kanker. De koekoeksklok ging naar Janneke. ,,Daarmee kreeg ik mevrouw Koekoek erbij”, zo ervaarde de Zevenaarse. ,,Ik wist meteen dat ik daarmee iets moest doen.”