‘Je wordt aan de haren getrokken en steekt uit wraak een huis in brand. Dit slaat alles’

Op camerabeelden is te zien hoe ze die nacht naar de woning lopen met iets in de handen en even later terug rennen. Ook getuigen zien het stel. Aanvankelijk ontkenden ze, maar uiteindelijk gaven ze de brandstichting toe. ,,Het was een impulsieve dronkemansactie”, aldus de raadslieden. Ze benadrukten dat de verdachten op de deur hadden gebonsd en pas brand hadden gesticht toen er geen reactie kwam. De bewoonster was niet thuis.



Zij vinden dat het stel, dat negentig dagen in voorlopige hechtenis zat en vervolgens werd geschorst, lang genoeg heeft gezeten. Ze verzochten de rechtbank een groter deel van de straf voorwaardelijk op te leggen. ,,Ik begrijp niet hoe ze dit hebben kunnen doen”, aldus de bewoonster in haar slachtofferverklaring. ,,Ik kwam thuis en zag mijn huis in brand staan. Mijn kat zat in een brandend huis. Ik was zo in paniek”, aldus de verklaring. ,,In een klap was alles weg. Ik had niks meer en kon niks meer.” De kat werd bijtijds gered.



De officier wil dat de verdachten de schade van de bewoonster van ruim 3.000 euro vergoeden, dat ze uit haar buurt blijven, niet meer mogen drinken en zich moeten laten behandelen.