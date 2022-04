Jo Meuwsen(70) verklapt het geheim van de jubilerende kinderboerderij in Pannerden

Loket voor vluchtelin­gen in Zevenaar ontlast overvol Ter Apel

ZEVENAAR -De situatie bij het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel is zorgelijk, maar het had nog veel erger kunnen zijn als het IND-loket in Zevenaar niet zo goed had gewerkt. Doordat de zogenoemde nareizigers die al woonruimte hebben zich melden in Zevenaar, wordt ‘Ter Apel’ enorm ontlast.

5 april