Jonge fietser zwaargewond door aanrijding met vrachtwagen bij Babberich

27-jarige automobi­list moet naar het ziekenhuis na ongeluk met vrachtwa­gen

ZEVENAAR - Een auto en vrachtwagen zijn donderdagochtend rond 07.00 uur met elkaar in botsing gekomen op de Babberichseweg in Zevenaar. De 27-jarige automobilist, die in de gemeente Zevenaar woont, is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

22 april