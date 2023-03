Jongen in Zevenaar opgewacht en aangereden: ‘Hij trok een zwart mes van 50 centimeter lang’

Vermomd stonden twee jongemannen met hun scooter iemand vroeg in de ochtend op te wachten bij een school in Zevenaar. Zo gauw ze de jongen zagen, stapte de bijrijder af, pakte een groot mes en ging hem achterna. Hij wist weg te rennen, maar werd even later van achteren aangereden door de scooterrijder.

,,Het was een ongeluk”, aldus de inmiddels 20-jarige bestuurder uit Babberich vrijdag in het Paleis van Justitie in Arnhem over de gebeurtenissen op die julidag twee jaar geleden. ,,Ik wilde wegrijden. Hij dook in één keer voor die scooter. Toen is die klap geweest.”

Maar volgens een automobilist was het ‘zeker geen ongeluk’. ‘Ik zag een scooter op hoge snelheid aan komen rijden. Voor die scooter rende een jongen. Hij werd van achteren aangereden. Ik schrok ervan dat het zo hard ging. Het was een bewuste actie.’ De getuige stopte en liet de jongen bij hem instappen.

Die was gewond geraakt aan zijn knie en zijn kin. Zijn kin moest gehecht worden.

Een zwart mes van 50 centimeter lang

Het slachtoffer zei in zijn aangifte dat hij naar school ging en ter hoogte van een hondenuitlaatveldje een scooter hoorde starten. Hij kende de bestuurder, maar de bijrijder niet. De scooter reed hem langzaam voorbij en stopte 2 meter voor hem. De jongen achterop stapte af en trok een zwart mes van 50 centimeter lang.

‘Met het mes in zijn hand kwam hij op me afrennen. Ik werd ontzettend bang dat hij mij dood wilde steken.’ Hij gooide zijn fiets in de richting van zijn belager. Die struikelde en verloor zijn mes. ‘Wat ik zo eng vond, was dat ze niks zeiden en emotieloos uit hun ogen keken.’ Aldus het slachtoffer in zijn aangifte.

,,Ik wilde het gesprek aangaan”, zei de verdachte tegen de rechters. Ze waren vermomd geweest met mondkapjes en dikke kleding. Hij zei dat hij niet had geweten dat de bijrijder een mes bij zich had. ,,Hoe kun je een mes van 50 centimeter niet zien?”, vroeg de rechter zich af.

Foto’s via snapchat verspreid

De verdachte vertelde dat het slachtoffer de dag ervoor hem voorbij was gereden, hem had uitgescholden en foto’s van hem had gemaakt die hij had verspreid via Snapchat. Ook zou er sprake zijn geweest van bedreigingen. Daar wilde hij hem over spreken. Voor zijn veiligheid had hij de bijrijder gevraagd om mee te gaan. Hij had er rekening mee gehouden dat er een vechtpartij kon ontstaan.

Hij wilde verder niet veel kwijt over de aanleiding. Bij de politie had hij er helemaal niets over verteld.

Het slachtoffer heeft verklaard dat hij een keer een opmerking heeft gemaakt over een jeugdgroepering in Zevenaar waar de verdachte bij zou horen. De destijds nog in Zevenaar wonende verdachte zei dat hij daar nu geen contact meer mee had.

De fouten vrienden achter zich gelaten

Hij heeft na het voorval zeven dagen vastgezeten en mocht toen gaan met een verbod van drie maanden om contact te zoeken met het slachtoffer of in de buurt van de school te komen. Inmiddels gaat het volgens de reclassering beter met hem. Hij heeft de ‘foute vrienden’ in Zevenaar achter zich gelaten en werkt 48 uur per week om schulden weg te werken.

Door zijn adhd kan de verdachte nogal impulsief reageren. De reclassering adviseert een training cognitieve vaardigheden om dit tegen te gaan. Verder zou er mogelijk een ambulante behandeling moeten komen en het jeugdstrafrecht moeten worden toegepast.

De officier van justitie vroeg zich af of het wel zo goed gaat. Over twee maanden moet de verdachte weer voor de rechter komen, maar dan voor uitgaansgeweld afgelopen februari.

Voorwaardelijke jeugddetentie

De officier geloofde niet dat de verdachte niet wist dat de bijrijder een mes bij zich had. Dat was zo groot dat de Babbericher het gezien moet hebben. Verder hield ze hem verantwoordelijk voor het opzettelijk aanrijden van het slachtoffer. Ze eiste een werkstraf van 60 uur en twee maanden voorwaardelijke jeugddetentie met een proeftijd van twee jaar. In die proeftijd zou de verdachte onder toezicht moeten komen van de reclassering en de training en behandeling moeten ondergaan.

De verdediging zag te weinig bewijs dat de verdachte wist van het mes en ook dat er opzettelijk is aangereden. Maar mocht de rechtbank daar anders over denken, dan vond hij de geëiste straf een juiste.

De 21-jarige bijrijder uit Nijmegen moet zich een andere keer voor de rechtbank verantwoorden.

Uitspraak over twee weken.

