Jongere die overlast veroorzaakt in Liemers krijgt vanaf nu meteen boete

De afgelopen maanden is er voortdurend overlast geweest van groepen jeugd, memoreert de politie op Facebook. Oproepen via socialmediakanalen om naar Zevenaar, Duiven of Westervoort te komen om te vechten of relletjes te trapppen, bezorgden de politie veel werk.



Zeker als er sprake was van de dreiging met geweld met messen. Volgens de politie hebben waarschuwingen aan het adres van de jongeren en hun ouders nauwelijks effect gehad. 'De vervelende groepen en het overlastgevende gedrag blijven echter bestaan’, is te lezen op Facebook.