Kat Smoes reist 35 kilometer onder motorkap van Zevenaar naar Otterlo

IJsbaan Zevenaar groot succes, dus volgend jaar weer!

12 januari ZEVENAAR - Met zo’n 25.000 bezoekers voor de overdekte kunstijsbaan was de eerste editie van Zevenaar op IJs een groot succes. ,,En het smaakt naar meer, dus we komen volgend jaar zeker terug”, zegt bestuurslid Thomas Povel van Zevenaar op IJs, dat gehoopt had op 10.000 bezoekers. Het zijn er dus 2,5 keer zoveel geworden.