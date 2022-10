Kermis in Pannerden ondenkbaar zonder bogen; dorp hecht aan de tradities die het jaarlijkse feest omgeven

PANNERDEN - Kermis in Pannerden bestaat niet alleen uit attracties, feesten en andere vermakelijkheden. In het dorp aan de dijk is het driedaagse evenement in oktober vooral verbonden met tradities. Een daarvan is het bogen bouwen.